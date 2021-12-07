Пекин, 7 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. По данным Национального управления по безопасности здравоохранения КНР, в ходе последней централизованной закупки лекарств в Китае было предварительно отобрано 42 инсулиновых препарата, что привело к снижению средней цены на них на 48%, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

Продукты 11 китайских и иностранных компаний, в которые инвестированы средства, охватывают 16 разновидностей инсулина второго и третьего поколения, обычно используемых в клиническом лечении. В рамках программы будет закуплена первая партия примерно из 210 млн доз инсулина, заказанных медицинскими учреждениями по всей стране, что позволит сэкономить, по оценкам, 9 млрд юаней (около $1,4 млрд) на расходах.

По словам администрации, это первый случай, когда национальная программа централизованных закупок лекарств включает биофармацевтические препараты, что является важной вехой в реформировании программы.

Централизованная закупка инсулина принесет ощутимую пользу больным диабетом за счет снижения цен на лекарства, поскольку им требуется длительное применение инсулина для контроля уровня сахара в крови.