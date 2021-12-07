7 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 07:16 — REGNUM Пока в Канаде разочаровываются в результатах клинических исследований эффективности японского ковидного препарата «Фавипиравир», в России его включают в методичку Минздрава и закупают миллионными партиями за бюджетные средства. За время пандемии на его закупку было проведено более 3 тыс. тендеров. Борьба с ковидом превратилась в высокодоходный бизнес. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг препарата, на старте продаж из-за своей цены получившего статус «золотой таблетки».

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О препарате с международным наименованием «Фавипиравир» впервые сообщили в 2002 году. В качестве лекарства от гриппа до пандемии он был зарегистрирован только в Японии. В других странах шли исследования. В России Минздрав зарегистрировал его в мае 2020 года. Препарат входит в 13-ю (!) версию временных (!) рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике ковида. И если тот же «Арбидол» в него включают с пометками «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности», то относительно «Фавипиравира» подобного нет. Единственное, указаны противопоказания: повышенная чувствительность к фавипиравиру, тяжелая печеночная недостаточность, беременность или планирование беременности во время приема препарата и в течение семи дней после его окончания (!!!), период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет. С осторожностью препарат рекомендуется применять пациентам с подагрой и гиперурикемией в анамнезе, пожилым пациентам, пациентам с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, пациентам с почечной недостаточностью средней степени тяжести.

В качестве обоснования включения препарата в методичку в ней же идёт отсылка на некое клиническое исследование с участием 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19. Между тем некоторые эксперты критикуют «Фавипиравир». Так в интервью «Новой газете» в июле 2020 года профессор НИУ ВШЭ доктор медицинских наук Василий Власов отмечал, что в Японии ещё в мае испытания показали, что «препарат не обладает существенной эффективностью, и поэтому попытки зарегистрировать его для лечения коронавирусной инфекции не были успешными».

А уже в ноябре 2021 года канадская фармацевтическая компания Appili Therapeutics опубликовала промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований эффективности препарата «Авиган» (всё тот же фавипиравир) для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19. В сообщении компании было указано, что не было достигнуто статистической значимости по первичной конечной точке — времени до устойчивого клинического выздоровления. Добавлялось, что в компании разочарованы первичными результатами испытания.

Палата реанимации в инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Золотая таблетка: предыстория и бенефициары

В мире известно несколько препаратов группы «Фавипиравира» со следующими торговыми наименованиями: «Авиган» (Абиган), Фабифлю, российские «Авифавир», «Арепливир», «Коронавир», «Фавибирин», «Фавибирин-400», «Ковидолек», «Фавипиравир». Персоны бенефициаров российской части этого рынка довольно примечательны, но обо всём по порядку.

Весной 2020 года в качестве потенциального лекарства от COVID-19 в России был широко разрекламирован «Авифавир» («Фавипиравир»). Он был разработан с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), созданного правительством РФ. На сегодня производитель с поддержкой фонда продаёт его в десятки других стран.

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В госреестре в качестве производителей «Авифавира» указаны три компании — липецкое АО «Рафарма», подмосковное ООО «Исследовательский институт химического разнообразия» и ООО «НоваМедика Иннотех» из Москвы.

АО «Рафарма» — часть дивизиона группы компаний «Протек». Выручка актива с 2019 по 2020 год выросла с 1,03 до 2,08 млрд рублей, чистый убыток 2019 года в размере 44,64 млн рублей превратился в чистую прибыль — 321,64 млн рублей. Единственный акционер «Рафармы» — АО «Протек», в котором на декабрь 2020 года более 59% акций было у ярославского ООО «Протек». Единственным владельцем последнего является Вадим Якунин — глава совета директоров группы и номер 123 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021».

Арепливир E-mordovia.ru

ООО «НоваМедика Иннотех» принадлежит ООО «НоваМедика», владельцами которого являются британская компания «Домейн Раша инвестменст лимитед», офшор из Люксембурга — «РМИ ИНВЕСТМЕНТС С.А.Р.Л.» и ООО «Роснаномединвест» с долей 47,7%. Последнее на 99,95% принадлежит АО «Роснано».

Что касается третьего производителя данного препарата — ООО «Исследовательский институт химического разнообразия» (ИИХР), то ранее ИА REGNUM о нём уже подробно сообщало — «Лекарство от COVID-19. Дорого и ещё дороже: «корни» уходят в США?» Компания была создана в январе 2021 года. Ею владеют четыре физлица: Андрей, Алена Иващенко, Николай Савчук и Дмитрий Кравченко.

У препарата «Арепливир» лишь один производитель — АО «Биохимик» из Мордовии из группы «Промомед». Регистрационное удостоверение на препарат оформлено на ООО «Промомед Рус», собственником которого является кипрская фирма «Промомед холдингс (Сайпрус) лимитед». Председатель совета директоров ГК «Промомед» — Пётр Белый. Его же называют и бенефициаром актива.

АО «Биохимик» E-mordovia.ru

Особый интерес представляет и производитель «Коронавира» — АО «Р-Фарм». Его бенефициаром является небезызвестный читателям ИА REGNUM олигарх Алексей Репик, фирмы которого также производят одну из основных российских вакцин — «Спутник V», льют вакцину для AstraZeneca, а также в целом сделали ставку на ковидные препараты. Подробнее о Репике мы рассказывали в прошлых материалах. Напомним лишь, что в одном из интервью от 2015 года олигарх заявил, что «зарабатывать деньги ему помогают связи, мама, работоспособность и риск, средства». На сегодня его компания — крупнейший поставщик медикаментов по госконтрактам. Помимо этого, он является председателем «Деловой России», президент которой — сын экс-кандидата в президенты России, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — Павел Титов.

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Препараты «Фавибирин», «Фавибирин-400» производит иркутская компания «Фармасинтез». Её основатель — бизнесмен индийского происхождения Викрам Пуния. Ранее сообщалось, что фирма Пунии может стать одним из производителей ковидной вакцины «Спутник V». На сегодня группа уже производит фармсубстанции по «противоковидной» номенклатуре — ремдесивир и фавипиравир.

Появившийся в сентябре 2021 года в реестре «Фавипиравир» производит индийская компания «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд», а держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата является АО «Алиум» из «Биннофарм групп». На сайте последнего указано, что акционерами «Биннофарм Групп» являются АФК «Система» (бенефициар — олигарх Владимир Евтушенков) «совместно с финансовым партнером (Банком ВТБ) (75,3%), ВТБ Капитал (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%)».

Интересен в этом списке бенефициаров и производитель «Ковидолека», зарегистрированного в начале августа 2021 года, — ООО «Нанолек».

Производство ООО «Нанолек» Kirovreg.ru

Компанией «Нанолек» владеет кипрский офшор «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (NANOLEK HOLDING LIMITED). Бенефициары: Владимир Христенко — сын бывшего министра торговли РФ, экс-вице-премьера РФ Виктора Христенко и пасынок действующего вице-премьера, главы федерального ковидного штаба Татьяны Голиковой, депутат Кировского заксобрания шестого созыва, бывший замминистра экономического развития Южной Осетии Михаил Некрасов и Андрей Реус, который был заместителем Христенко при работе в министерстве. Помимо этого, Реус аффилирован ещё с одним крупным бенефициаром пандемии — Виктором Харитониным, которого также связывают с семьей Голиковой-Христенко.

Подробнее о Христенко и Харитонине в материалах:

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Производителей, как мы видим, много, но анализ базы закупок позволяет сделать вывод, что бенефициаров от продажи золотых таблеток от ковида, на самом деле меньше, чем в госреестре. Всё чаще в базе госконтрактов упоминается «Р-Фарм» олигарха Алексея Репика и АО «Фармстандарт» Виктора Харитонина, аффилированного с семьей Голиковой. Например, 19 ноября 2021 года по схеме закупки у единственного поставщика у фирмы Репика на 990 млн рублей было закуплено 18 млн таблеток «Коронавира». Заказчик — государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения города Москвы».

Вице-премьер, глава федерального ковидного штаба Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В соответствии с пунктом 13 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-М «О введении режима повышенной готовности», во исполнение приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 13.03.2020 № 201 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», в связи с необходимостью осуществления закупок товаров в целях оказания медицинской помощи вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.к. применение конкурентных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно», — заявлялось в документации.

И таких контрактов «с единственным поставщиком» в лице «Р-Фармы» и «Фармстандарта» уже десятки, если не сотни. Под оправдание «пандемия же» идёт обогащение вполне определённых лиц, фамилии которых давно уже не секрет. Борьба с ковидом довольно быстро превратилась в высокодоходный бизнес.