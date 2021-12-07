Пекин, 7 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Поставки мобильных телефонов в Китае за первые десять месяцев текущего года по данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), составили 282 млн единиц, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

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В октябре поставки мобильных телефонов в стране выросли на 28,4% в годовом исчислении до почти 33,58 млн единиц, сообщили CAICT, научно-исследовательском институте при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. В прошлом месяце было выпущено в общей сложности 26 новых моделей телефонов, что на 4 процента больше, чем годом ранее, показали данные.

В прошлом месяце китайские бренды продолжали доминировать в структуре поставок мобильных телефонов. Их поставки превысили 22,81 млн единиц, что составляет 67,9% от общего объема поставок.

По данным CAICT, в период с января по октябрь поставки китайских брендов выросли на 9,2% в годовом исчислении и достигли 247 млн единиц.