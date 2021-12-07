Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Делегация Ирана на переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе была не готова к достижению прогресса, заявила 6 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По её словам, американские переговорщики вернулись из Вены «разочарованными».

"Иран не пришёл за стол переговоров готовым к достижению прогресса, — сказала Псаки. — Все участники переговоров вернулись домой и проводят консультации».

Напомним, Иран после ультимативного выхода США из СВПД настаивал на том, что возобновление сделки потребует от Вашингтона определённых встречных шагов. В Тегеране предлагали создать механизм верификации по отмене санкций, однако устраивающий стороны компромисс не был достигнут.

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