Пекин, 7 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Отрасль строительных материалов Китая продемонстрировала стабильный рост за первые 10 месяцев года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В течение этого периода производство всех основных строительных материалов увеличилось. Производство цемента выросло на 2,1% в годовом исчислении до 1,97 млрд тонн, в то время как производство товарного бетона и листового стекла выросло на 10,6% и 8,9% по сравнению с прошлым годом, соответственно, показали данные министерства.

За первые 10 месяцев добавленная стоимость сектора увеличилась в годовом исчислении на 10,6%.

Экспорт сектора строительных материалов продолжал быстро расти. Строительные материалы на сумму 125,58 млрд юаней (около $19,64 млрд) были экспортированы в период с января по октябрь, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства, экспорт стекла с января по октябрь составил 13,02 млрд юаней, увеличившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.