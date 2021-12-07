Красноярск, 7 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. За десять месяцев 2021 года (январь — октябрь) в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в Красноярскстате.

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Таким образом, в регионе сложилась естественная убыль населения, составившая 13 467 человек. В крае за указанный период родилось 23 952 ребёнка, умерло 37 419 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость в регионе снизилась на 1,2%, смертность — выросла на 21%, уточнили в Красноярскстате.

Добавим, в целом по России в январе — октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 2%, по регионам Сибирского федерального округа — на 2,4%. Смертность по РФ выросла на 18,7%, в регионах СФО — на 17,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области к 1 сентября 2021 года проживало около 1,55 млн человек.

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