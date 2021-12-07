Пекин, 7 декабря, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Рост прибылей крупнейших промышленных компаний Китая сохранил устойчивую динамику за первые 10 месяцев года, поскольку промышленное производство продолжало восстанавливаться, а бизнес-операции продолжали улучшаться, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных компаний с годовой выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,1 млн) выросла на 42,2% в годовом исчислении в период с января по октябрь и составила 7,16 трлн юаней.

Объем вырос на 43,2% по сравнению с уровнем 2019 года, в результате чего средний рост за период с января по октябрь 2020 и 2021 годов составил 19,7%. За первые 10 месяцев в 32 из 41 отрасли промышленности наблюдался рост прибыли в годовом исчислении, в то время как в восьми других наблюдалось снижение.

Только в октябре крупные промышленные компании получили прибыль в размере 818,74 млрд юаней, что на 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 16,3% больше, чем в сентябре, показали данные бюро.