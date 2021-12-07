Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Экипаж севшего на мель возле берегов Сахалина сухогруза Xing Yuan начали эвакуировали спасатели. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Сахалин-Курилы».

Mil.ru Сухогруз на мели

По распоряжению начальника ГУ МЧС по Сахалинской области, к месту происшествия отправилась группа из шести спасателей и трёх единиц техники. Специалисты обследовали судно и установили боновые заграждения в превентивных целях.

Экипаж будут эвакуировать с помощью канатки. На берегу у моряков проверят документы, после чего их планируется отвезти в гостиницу, где иностранных граждан осмотрят медики.

Напомним, судно, перевозящее сухие сыпучие грузы, село на мель в морском порту Холмск, в Сахалинской области. По предварительным данным, судно стояло на якоре на рейде порта, после неудачной попытки снятся с якоря сухогруз понесло к берегу и он сел на мель в 50 метрах от порта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели готовятся к эвакуации экипажа сухогруза, севшего на мель у берегов Сахалина.