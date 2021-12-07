Красноярск, 7 декабря 2021, 05:25 — REGNUM Во вторник, 7 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре
Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре
Елена Чернышова © ИА REGNUM

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В 08:50 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 7 на 8 декабря ожидается до −6… −2 °C, облачно, снег.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 8 декабря, в Красноярске до −12… −5 °C, без осадков. Ночью — до −17… −14 °C.

В четверг, 9 декабря, в Красноярске ожидается до −13… −11 °C днём и до −14… −12 °C ночью. Облачно, ночью небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый юго-западный ветер до 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве западный, юго-западный ветер до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

7−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер.

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