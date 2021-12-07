Красноярск, , 05:25 — REGNUM Во вторник, 7 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре Елена Чернышова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В 08:50 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 7 на 8 декабря ожидается до −6… −2 °C, облачно, снег.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 8 декабря, в Красноярске до −12… −5 °C, без осадков. Ночью — до −17… −14 °C.

В четверг, 9 декабря, в Красноярске ожидается до −13… −11 °C днём и до −14… −12 °C ночью. Облачно, ночью небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый юго-западный ветер до 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве западный, юго-западный ветер до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

7−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Красноярского края ожидается очень сильный ветер