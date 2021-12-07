Ханчжоу, Китай, 7 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Китай готовится к дальнейшему развитию индустрии туризма и культуры в своей восточной провинции Чжэцзян в рамках усилий по превращению Чжэцзяна в демонстрационную зону для достижения общего процветания, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Этот шаг был раскрыт в плане действий по развитию культурных высот для продвижения строительства демонстрационной зоны в период 2021—2025 годов, который был совместно опубликован Министерством культуры и туризма страны и правительством провинции Чжэцзян.

В документе определены девять ключевых задач, в том числе более эффективное продвижение основных социалистических ценностей и реализация концепции общего процветания, модернизация государственных культурных услуг и содействие оживлению сельских районов, среди прочего.

Таким образом, ожидается, что проект принесет людям плоды развития культуры и туризма. Он также будет накапливать опыт, который применим к другим районам страны с точки зрения реализации высококачественного развития культуры и туризма при одновременном достижении общего процветания, говорится в сообщении.

Центральные власти Китая в июне выпустили руководство по превращению Чжэцзяна в демонстрационную зону для достижения общего процветания.