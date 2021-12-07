Колпашевский район, Томская область, , 05:20 — REGNUM Полицейские в Томской области устанавливают местонахождение пропавшей 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе УМВД России по региону.

Пропавший ребенок

Сообщение о пропаже девушки 2004 года рождения поступило в ОМВД по Колпашевскому району 6 декабря. Она ушла из дома около 19:00 по местному времени.

По предварительным данным, несовершеннолетняя села в автомобиль тёмного цвета у автодороги Колпашево — Чажемто — Томск и уехала в неизвестном направлении.

Ведутся поиски. Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в полицию.

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