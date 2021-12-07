Москва, , 05:15 — REGNUM Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства России, в котором предлагается ограничивать запись на приём граждан в орган власти или МФЦ в случае превышения лимита запросов на определенный промежуток времени. Документ опубликован 6 декабря на портале проектов нормативных правовых актов.

Единый портал госуслуг Gov.cap.ru

В нём говорится, что лимит в конкретном случае будет определяться органом власти или организацией, в которую хотел бы обратиться гражданин, в соответствии с административным регламентом предоставления услуги.

«Возможность осуществления записи на прием в орган (организацию) посредством единого портала, порталов услуг или официальных сайтов может быть ограничена органом (организацией) в случае, если при рассмотрении органом (организацией) запроса выявлено превышение лимита запросов…», — отмечают авторы проекта.

Аналогичное ограничение Минцифры предложило распространять на МФЦ.

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Ранее в ведомстве сообщали, что рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или факт перенесения нового заболевания, только одним официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».

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