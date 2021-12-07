Благовещенск, 7 декабря 2021, 05:15 — REGNUM В Приамурье 9 и 10 декабря ожидается мокрый снег и рекордно тёплая для зимы температура воздуха до — 2 градусов. Такую погоду в декабре метеорологи назвали нетипичной для региона, сообщило Amur.Life.
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Атмосферный вихрь, который принесёт потепление, ждут из Китая. Будет ли снег мокрым, зависит от того, как будет вести себя тёплый воздух циклона.
Обычно в это время года в Приамурье наблюдаются ясная солнечная погода и мороз.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября циклон принёс в Амурскую область снегопад с сильным ветром создал перемёты на дорогах. Было затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.