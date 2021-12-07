Благовещенск, 7 декабря, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Приамурье 9 и 10 декабря ожидается мокрый снег и рекордно тёплая для зимы температура воздуха до — 2 градусов. Такую погоду в декабре метеорологи назвали нетипичной для региона, сообщило Amur.Life.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

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Атмосферный вихрь, который принесёт потепление, ждут из Китая. Будет ли снег мокрым, зависит от того, как будет вести себя тёплый воздух циклона.

«Ситуация нетипичная для декабря в Приамурье. Циклоны с такими температурами редко посещают наш регион в это время года. Это очень высокий температурный фон. Вполне возможно, что будут переписаны несколько рекордов. Вероятнее всего, пройдут снег и мокрый снег. Есть вероятность снега и дождя со снегом. Соответственно, существует вероятность гололёдных явлений. По крайне мере дождя в декабре даже в размере одной капли еще не бывало. Будем смотреть», — рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Обычно в это время года в Приамурье наблюдаются ясная солнечная погода и мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября циклон принёс в Амурскую область снегопад с сильным ветром создал перемёты на дорогах. Было затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.