Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Телемост между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным начнется 7 декабря в 18:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Белого дома.

Россия и США Mil.ru

Согласно графику мероприятий американского президента, перед переговорами с российским лидером его ожидает разведбрифинг. Затем между главами государств пройдет телемост. Отмечается, что мероприятия будет проходить в закрытом для СМИ формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров между президентами США и России 7 декабря. По его словам, впервые подобного рода диалог будет вестись в режиме телемоста. Отмечалось, что Путин выйдет на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи, куда прибудет после поездки в Индию.