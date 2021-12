Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Мемуары о своём пребывании на посту главы государства начал писать экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 7 декабря заявил сам политик в интервью телеканалу Newsmax TV.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп охарактеризовал свою будущую книгу как «очень сильную вещь» и отметил, что она вызвала «большой интерес у издателей». При этом экс-глава Белого дома не обозначил сроков выхода книги в свет и не уточнил, какие темы будут в ней освещены.

Бывший президент США Дональд Трамп написал уже более десятка книг, часть из которых попадала в списки бестселлеров. Самая известная из книг Трампа — «Искусство заключать сделки» (The Art of the Deal, 1987) была написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. Всего было продано около миллиона экземпляров книги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп выручил порядка $100 млн от продажи убыточного отеля в Вашингтоне.

