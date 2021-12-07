Пекин, 7 декабря, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Китайский производитель электроники Xiaomi Corp планирует построить в Пекине завод по производству автомобилей мощностью 300 000 автомобилей в год, сообщает агентство Синьхуа.

Jon Russell Xiaomi

Объявление было сделано на церемонии подписания контракта 27 ноября между компанией и комитетом по управлению Пекинской зоной экономического и технологического развития. В соответствии с соглашением, Xiaomi создаст бизнес-штаб, штаб-квартиру по продажам и штаб-квартиру по исследованиям и разработкам для автомобильной производственной базы в районе разработки.

Автомобильный завод будет построен в два этапа, каждый из которых будет иметь годовую производственную мощность в 150 000 автомобилей. Ожидается, что первый автомобиль сойдет с конвейера уже в 2024 году.