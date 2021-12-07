Пекин, , 04:58 — REGNUM Объем угля, перевозимого поездами и судами в Китае, вырос в октябре и ноябре на фоне решительных усилий страны по обеспечению стабильности поставок угля на текущий зимний период, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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В среднем с 1 по 15 ноября из местных районов Китая ежедневно отправлялось около 86 300 поездов, груженных углем, что означает увеличение примерно на 10 000 поездов, или на 13,5% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные China State Railway Group Co., Ltd.

Согласно данным, за этот период среднесуточное количество поездов, загруженных углем, достигло примерно 62 900, увеличившись на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу октября судоходная компания, аффилированная с компанией China Energy, основной компанией по морским перевозкам угля в стране, перевезла в этом году 170 млн тонн угля, что на 25,6% больше, чем годом ранее.

Железнодорожный и морской транспорт являются основными каналами транспортировки угля по Китаю, при этом железнодорожные поезда курсируют в основном в северном Китае, а суда в сочетании с поездами перевозят уголь в основном в юго-восточные прибрежные районы страны.

На фоне усилий Китая по увеличению поставок угля для зимнего отопительного сезона, железнодорожным и судоходным компаниям было предложено в полной мере задействовать свои транспортные мощности и приоритизировать заказы от поставщиков электроэнергии и отопления.