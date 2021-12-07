Биробиджан, 7 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Хирургическое отделение областной больницы ЕАО закрыли на карантин из-за COVID-19. Прекращение работы хирургии по эпидемиологическим причинам совпало с одновременным увольнением всех троих хирургов. Теперь нуждающихся в операциях жителей региона будут возить в Хабаровский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Читайте также: В областной больнице Еврейской АО не осталось ни одного хирурга

«Между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края достигнута договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Пациентов будет транспортировать территориальный центр медицины катастроф и, при необходимости, санитарная авиация. Сил и средств для обеспечения этой деятельности достаточно», — заверили в областном правительстве.

Пока пациенты, которые нуждались в хирургическом лечении, остаются в Биробиджане. Им оказывают помощь врачи других отделений, имеющие для этого необходимую специализацию.

В правительстве также подчеркнули, что хирурги уволились по объективным причинам: один вышел на пенсию, второй переехал в другой регион, а третий перешёл на работу в ковидный госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам самих врачей, они приняли решение покинуть своё место работы из-за чрезмерной нагрузки, неукомплектованности больницы кадрами и слабой материальной технической базы. Хирурги не выдержали таких условий труда.