Хэфэй, Китай, 7 декабря, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Суммарно 703 проекта с общим объемом инвестиций 582,18 млрд юаней (около $91,1 млрд) были подписаны на четвертой Всемирной производственной конференции, состоявшейся в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Четырехдневное мероприятие, посвященное теме «Инновации, основанные на цифровых технологиях: глобальная обрабатывающая промышленность, ориентированная на качественный рост», было направлено на содействие высококачественному производству и углубление обменов между Китаем и остальным миром.

Среди проектов, подписанных на конвенции, есть 656 производственных с инвестициями в размере 533,49 млрд юаней. В общей сложности было подписано 167 проектов с инвестициями в размере более 1 млрд юаней, и семь проектов стоимостью более 10 млрд юаней каждый.

В ходе мероприятия было подписано шестьдесят шесть новых энергетических проектов в области электрических транспортных средств и аккумуляторных батарей, а также 87 проектов в области информационных технологий с инвестициями в размере 146,37 млрд юаней и 91,73 млрд юаней соответственно.

По данным организационного комитета, в рамках конференции, проходившей с 19 по 22 ноября в режиме онлайн и офлайн, приняли участие около 1400 представителей из Китая и из-за рубежа, в том числе иностранные дипломаты, должностные лица соответствующих международных организаций и топ-менеджеры глобальных компаний из списка Fortune 500.