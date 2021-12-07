Аляска, США, , 04:52 — REGNUM Минобороны США планирует испытать новый радар дальнего действия, способный отслеживать гиперзвуковое оружие. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Пентагона.

Испытание системы ПРО U.S. Navy

Американский радар будет работать на Аляске.

«Он позволит Северному командованию лучше защищать США от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сказал директор агентства по противоракетной обороне американского Минобороны вице-адмирал Джон Хилл.

В Пентагоне добавили, что после полного ввода в эксплуатацию объект «обеспечит беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших целей, включая все классы баллистических ракет, на очень больших дальностях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый радар США будет размещён на базе Clear Air Force Station.

Читайте ранее в этом сюжете: США построят радар дальнего распознавания на Аляске для своей ПРО