Аляска, США, 7 декабря, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Минобороны США планирует испытать новый радар дальнего действия, способный отслеживать гиперзвуковое оружие. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Пентагона.

U.S. Navy Испытание системы ПРО

Американский радар будет работать на Аляске.

«Он позволит Северному командованию лучше защищать США от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сказал директор агентства по противоракетной обороне американского Минобороны вице-адмирал Джон Хилл.

В Пентагоне добавили, что после полного ввода в эксплуатацию объект «обеспечит беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших целей, включая все классы баллистических ракет, на очень больших дальностях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый радар США будет размещён на базе Clear Air Force Station.