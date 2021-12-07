Сунтарский район, Якутия, 7 декабря, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Два жителя Сунтарского района Якутии арестованы по подозрению в похищении человека. Один из похитителей приревновал потерпевшего к своей сожительнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

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Инцидент произошёл в конце ноября. Молодые люди, сговорившись, из личной неприязни удерживали мужчину в автомобиле, а затем привязали его за ноги к машине и поволокли по дороге. Причиной насилия над молодым человеком стала ревность одного из похитителей к своей гражданской жене.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Расследование ведёт Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Московской области задержали подозреваемых в похищении человека. Злоумышленники причинили телесные повреждения 42-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля и увезли в Москву. В столице, удерживая жертву в гараже, требовали у родственников за освобождение 30 тысяч американских долларов.