Цзинань, Китай, 7 декабря, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Восточно-китайский город Цзинань предложил ваучеры на сумму 10 млн юаней (около $1,6 млн), чтобы увеличить объем эксплуатации в городе электромобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Ожидается, что ваучеры, которые были выпущены 26 ноября, приведут к потреблению электромобилей на 500 млн юаней, сообщил на пресс-брифинге сотрудник муниципального бюро коммерции Чжао Чэнь.

Потребители могут выбрать ваучеры на 1000 юаней на транспортные средства стоимостью менее 100 000 юаней и купоны на 5000 юаней для автомобилей стоимостью выше 200 000 юаней, сказал Чжао.

Рынок электромобиля Китая сохранил уверенный рост, при этом продажи выросли на 134,9% в годовом исчислении в октябре примерно до 383 000 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, к концу мая 2021 года число владельцев электромобилей в стране достигло 5,8 млн человек, что составляет около половины от общемирового показателя.