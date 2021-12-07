Токио, 7 декабря, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Крупнейшая японская автомобильная компания Toyota Motor инвестирует в строительство нового завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в штате Северная Каролина (США) $1,29 млрд. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба компании.

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

Завод, первую стадию которого планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, сможет в год производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тысяч электромобилей и гибридов. К четырём сборочным линиям первой стадии в перспективе планируется добавить ещё две.

Отмечается, что новое производство позволит компании в перспективе получить общий объём производства аккумуляторов, достаточный для оснащения 1,2 млн автомобилей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Toyota Motor планирует с 2035 года продавать в странах Евросоюза только автомобили с нулевым уровнем выбросов.