Ханчжоу, Китай, , 04:34 — REGNUM Первый проект ядерной теплоэнергетики в южных районах Китая был введен в эксплуатацию 3 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

С общим объемом инвестиций около 940 млн юаней ($147,5 млн) проект вступил в стадию пробной эксплуатации 15 ноября. В настоящее время он имеет возможность обеспечить зимнее отопление для 464 000 квадратных метров жилой недвижимости в округе Хайян, провинция Чжэцзян на востоке Китая.

Содранный на базе остаточной тепловой мощности атомной электростанции Циньшань в Чжэцзяне, проект помогает производить тело для конечных пользователей экологически чистым способом без выбросов углерода.

По данным компании Zhejiang Zero-Carbon Thermal Power Co., Ltd., ожидается, что проект будет обеспечивать отопление в больших масштабах для общественных объектов, жилых районов и промышленных парков в округе Хайянь.

Соответствующая технология ядерного нагрева является зрелой и широко используется во всем мире. В течение всего процесса нагрева будет производиться только теплообмен без какого-либо обмена средой, поэтому пользователи будут подвергаться воздействию полностью безопасной воды.

Ожидается, что проект будет поддерживать отопление на площади более 4 млн квадратных метров, когда он будет полностью введен в эксплуатацию. Ожидается, что это позволит сэкономить 196 млн кВт/ч электроэнергии или 24 600 тонн стандартного угля в год, сократив 59 000 тонн углекислого газа в год.

Атомная электростанция Циньшань с девятью действующими энергоблоками имеет общую установленную мощность 6,6 млн кВт и вырабатывает около 52 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

По состоянию на конец ноября электростанция обеспечивала безопасное производство электроэнергии в течение 30 лет, вырабатывая 689,6 млрд кВт/ч электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 651 млн тонн.