Ухань, Китай, 7 декабря, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили новый вид орхидей, находящихся под угрозой исчезновения, в некоторых районах Китая, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

(сс) Josch13 Орхидея

Новый род bulbophyllum hamatum, относится к семейству орхидных. Впервые он был обнаружен исследователями из Уханьского ботанического сада (WBG) при Китайской академии наук в городе Ичан провинции Хубэй в Центральном Китае еще в 2014 году.

После многих лет отслеживания рода и морфологического сравнения образцов с аналогичными видами, исследователи, наконец, определили его как новый вид орхидей и назвали в честь его формы, говорится в сообщении Всемирного банка.

Позже китайские исследователи также обнаружили тот же род в некоторых местах по всему Китаю, включая юго-западную провинцию страны Гуйчжоу и центральную провинцию Хунань. Находка была опубликована в журнале Phytotaxa, а образцы растений хранятся в ботаническом саду.

Семейство орхидей, как второе по величине семейство покрытосеменных, насчитывает около 28 000 видов по всему миру и было занесено в список исчезающих видов растений. Они широко распространены в различных наземных экосистемах, говорится в сообщении Всемирного банка. Открытие нового вида имеет большое значение для исследования и сохранения разнообразия орхидей.