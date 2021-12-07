Сеул, , 04:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4954 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, большая часть случаев заражения приходится на Сеул и прилегающие к нему регионы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в стране выявляют менее пяти тысяч инфицированных за сутки. При этом не исключается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов в выходные дни. Отмечается, что число пациентов с COVID-19 в республике остается рекордным. Сейчас в больницах находятся 774 таких пациента.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 482 310. Также за минувшие сутки в стране скончались 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3957 человек.