Дамаск, 7 декабря, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Несколько взрывов услышали очевидцы в районе морского порта в провинции Латакия в Сирии, сообщает агентство SANA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

По его данным, взрывы могли быть следствием от ударов авиации Израиля. Сведений о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало. Других подробностей произошедшего также не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американская авиация нанесла воздушный удар в Сирии. По данным агентства Associated Press, в результате авиаудара пострадали шестеро мирных жителей, включая десятилетнего ребенка.