Мехико, , 04:16 — REGNUM В округе Куаутемок, расположенном в старой части столицы Мексики Мехико, 6 декабря взорвалась лаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом власти округа сообщаю на своей странице в социальной сети Twitter.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

пресс-служба администрации округа Куаутемок «На месте происшествия были обнаружены материалы для производства синтетических наркотиков, расследование продолжается».

Отмечается, что взрыв специально оборудованного помещения, которое находилось на крыше одного из домов в районе Докторес, вызвал сильные разрушения и пожар. Тем не менее никто из местных жителей не погиб. Предполагается, что в лаборатории на момент взрыва находились два гражданина Колумбии, которым удалось скрыться. В настоящее время ведётся расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер Национальной армии Суринама задержан военной полицией за нарушение закона об обороте наркотиков. В его машине обнаружено более 500 кг кокаина.

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