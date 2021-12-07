Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2021, 04:03 — ИА Регнум. На Сахалине во второй половине дня 7 декабря планируется эвакуировать 12 членов экипажа с севшего на мель в морском порту Холмск сухогруза Xing Yuan, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Gerry Wood На мели

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С улучшением погоды также планируется в превентивных целях установить боновые заграждения. Пока утечек топлива или пробоин в корпусе не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине водолазы Морспасслужбы тщательно обследуют корпус севшего на мель в морском порту Холмск сухогруза Xing Yuan.