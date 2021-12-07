Владивосток, , 03:57 — REGNUM До 2024 года в Приморье построят четыре капитальных гидротехнических сооружения, которые защитят от наводнений 63,5 тыс. жителей. Планы в этой сфере озвучили на совещании 6 декабря у министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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По поручению президента РФ Владимира Путина ранее был определен перечень необходимых объектов инженерной защиты на Дальнем Востоке. На составление проектно-сметной документации выделили 560 млн рублей.

«Уже построены 11 сооружений протяженностью более 44 км, еще четыре дамбы общей длиной 46 км строятся, объем финансирования на эти цели составил 9 млрд рублей. Всего же дальневосточным регионам на защиту от наводнений направят 13,2 млрд рублей», — сказал Александр Козлов.

На строительство четырёх дамб в Приморье до 2024 года выделят 929 млн рублей. Это проект инженерной защиты микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске, строительство защитой дамбы в поселке Горные Ключи, строительство защитных сооружений сел Рощино и Вострецово, а также Лесозаводского городского округа.

«По всем объектам есть проектно-сметная документация, стройки обеспечены финансированием, до середины декабря начнем подбор подрядчиков, проблемных вопросов нет», — отчитался губернатор Олег Кожемяко, добавив, что реализация указанных проектов позволит построить до 20 км дамб для защиты от наводнений 63,5 тысяч человек и более 8 тыс. га площадей в нескольких муниципалитетах.

В крае уже созданы ряд защитных сооружений, в частности, дамба в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального округа, которая обеспечит защиту 3,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области обсудили вопросы строительства гидротехнических сооружений, которые защитят от затопления шесть сёл региона. Посетивший ЕАО министр экологии России Александр Козлов призвал форсировать деятельность по возведению дамб.