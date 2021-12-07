Томск, , 03:52 — REGNUM Администрация столицы Томской области обратилась с банкротным иском к жилищно-строительному кооперативу «Черёмушки». Дело пока арбитраж региона к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска подан 6 декабря 2021 года. Сумма претензий составляет 903 158,57 рубля. Арбитражного управляющего предложено выбрать из ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В 2020 году департамент уже подавал к кооперативу схожий иск, указав в качестве долга 812 тыс. рублей. Позднее к нему присоединились и другие кредиторы. В июле 2021 года производство по делу было прекращено. Долги до вынесения вердикта были погашены.

Кооператив создан в январе 2014 года. Председатель правления — Никита Левяков.