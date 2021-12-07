Женева, Швейцария, , 03:49 — REGNUM Рекомендацию не применять плазму крови уже переболевших людей при лечении пациентов с COVID-19 дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба организации.

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Отмечается, что ранее на лечение плазмой крови переболевших COVID-19 возлагались определённые надежды, однако новейшие исследования подтвердили, что данный метод лечения не снижает риск летального исхода, либо потребность пациента в механической вентиляции лёгких. При этом сам метод является дорогостоящим и затратным во времени.

Поэтому ВОЗ «настоятельно не рекомендует» использовать данный метод лечения для пациентов с лёгкой, средней и тяжёлой формой заболевания COVID-19. В качестве исключения возможно применение плазмы крови при проведении «рандомизированных контролируемых исследований».

Соответствующие рекомендации были разработаны группой международных исследователей, которые основывались на данных 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов с лёгкой, тяжёлой и критической формами заболевания COVID-19. Уточняется, что практически все хорошо информированные пациенты предпочли бы не получать плазму выздоровевших людей в качестве лечения от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что про данным ВОЗ, в мире более ста стран не достигли цели по охвату 40% населения вакцинацией от COVID-19.

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