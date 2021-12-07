Южно-Сахалинск, , 03:48 — REGNUM На Сахалине водолазы Морспасслужбы тщательно обследуют корпус севшего на мель в морском порту Холмск сухогруза Xing Yuan, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в областном правительстве.

На мели

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«Водолазы государственной морской спасательной службы подробно обследуют корпус судна и промеряют глубины фарватера, чтобы определиться с вариантом снятия судна с мели», — пояснил заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Сидоренко.

Удалось установить, что утечек топлива нет. Оно имеется на борту в запасе более 100 тонн. Не зафиксировано также пробоин в корпусе сухогруза. На берегу в круглосуточном режиме дежурят спасатели, пограничники, полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине снять с мели у порта Холмск китайское судно Синь Юань не даёт погода. К месту ЧП готовится выйти судно ФГУП «Морская спасательная служба».

На борту сухогруза находятся 12 членов экипажа — все граждане КНР.