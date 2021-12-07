Москва, 7 декабря, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Участие в вакцинации против гриппа в России прошли 59,46 млн человек, что составляет 40,7% от численности населения РФ. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В ведомстве также отметили, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 54 российских регионах. По сравнению с прошлой неделей их число увеличилось на 10. Превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается главным образом среди взрослых и подростков.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что в общей структуре фиксируемых респираторных заболеваний по-прежнему растет доля вирусов гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми закрыли все спортивные школы Сыктывкара на карантин с 6 по 11 декабря из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.