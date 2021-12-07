Ярославль, , 03:41 — REGNUM В арбитраж Ярославской области поступил иск о несостоятельности, который адресован ООО «Санаторий «Черная речка», работающему в своей сфере 18 лет. Заявление от кредитора судом пока не принято к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в деле выступает муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района «Коммунальные системы». Претензии поданы 3 декабря 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 789 504,3 рубля. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из союза «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, санаторий учрежден в 2003 году и прописан в деревне Дегтярицы. Директор и владелец 51% — Татьяна Вишнякова. Оставшиеся 49% числятся как собственная доля компании. Уставный капитал — 18,1 млн рублей. По открытым данным, санаторий был исполнителем более 40 госконтрактов на общую сумму свыше 41 млн рублей. Среди заказчиков — департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент образования мэрии Ярославля и другие. По итогам 2020 года ООО указало чистый убыток — 113 тыс. рублей.