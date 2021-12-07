Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Соединенные Штаты отказывают Украине в поставках вертолетов Ми-17, предназначавшихся ранее для Афганистана, сообщает газета The Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По их данным, украинская сторона просит Вашингтон поставить вертолеты, а также боеприпасы к ним. Сейчас боевые машины находятся на Украине, где проходят техническое обслуживание. При этом отдавать вертолеты Киеву Вашингтон не спешит.

Газета утверждает, что таким образом США не хотят провоцировать Россию поставками таких вооружений Украине. При этом Вашингтон намерен переориентироваться на сдерживание «китайской угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву требуются американские вооружения, а не размещение войск США на украинской территории. При этом в Вашингтоне ранее заявляли, что рассматривают возможность поставки Киеву дополнительных партий вооружений.

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