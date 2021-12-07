Кабул, , 03:23 — REGNUM Один миллион доз вакцин от коронавирусной инфекции был передан Китаем Афганистану в качестве пожертвования, 6 декабря сообщил на своей странице в Twitter посол в КНР в Кабуле Джавид Ахмад Каем.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Кроме того, по его словам, афганская сторона получила от Пекина 1,6 млн шприцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая объявил, что китайские ученые разрабатывают вакцину против штамма коронавируса «Омикрон».

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