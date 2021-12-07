Катовице, Польша, , 03:13 — REGNUM Беспрецедентный рост числа интернет-пользователей за последние два года зафиксировали в бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи. Об этом 6 декабря сообщила директор бюро Дорин Богдан-Мартин, выступая на форуме ООН по госполитике в области интернета в польском Катовице.

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«Число пользователей интернета за последние два года увеличилось на 17%. Это, безусловно, самый большой рост, который мы видели за последние 10 лет», — сказала она.

Богдан-Мартин добавила, что больше трети жителей во всём мире (2,9 млрд человек) ни разу не подключались к интернету, и не получили новых возможностей для трудоустройства или обучения в годы пандемии.

В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что число интернет-пользователей в мире достигло 4,66 млрд человек.

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