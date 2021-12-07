Вашингтон, 7 декабря, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Не менее шести мирных жителей пострадали в результате воздушного удара США в Сирии, сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его данным, 3 декабря американская авиация нанесла удар, нацеленный на одного из главарей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако во время налета пострадали шестеро мирных жителей, которые являлись членами одной семьи. По словам одного из пострадавших, Ахмада Касима, взрыв произошел в тот момент, когда он с семьей ехал в автомобиле.

Отмечается, что серьезные ранения получил десятилетний ребенок. Сейчас он находится в реанимации. В связи с ранениями мирных жителей американские военные начали расследование по этому инциденту.