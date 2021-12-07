Москва, 7 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Москве 7 декабря состоятся посвященный высоким технологиям форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие пройдет в гибридном формате: офлайн часть состоится в технопарке «Сколково», а онлайн — на официальном сайте мероприятия. Эта площадка станет продолжением ежегодного форума «Открытые инновации». Главная тема в этом году — Discovering NextTech («Знакомство с технологиями будущего»).

«Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе», — сказала Сергунина.