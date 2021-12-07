Тверь, 7 декабря, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря 2021 года, судья Боев из Московского районного суда Твери планирует начать рассмотрение иска районного прокурора к ООО «Яндекс» (Москва). Известно, что речь идёт «о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Иск был подан в суд 16 ноября 2021 года. Заинтересованным лицом в нём участвует управление Роскомнадзора. Детали пока не сообщались.

Напомним, претензии к компаниям из дивизиона «Яндекса», чьи собственники предпочитают иметь «прописку» в офшорах, есть не только у прокуратуры. Ранее ФАС начала антимонопольное расследование в отношении ООО «Яндекс». Помимо этого, громкое дело слушается и в отношении «Яндекс.Такси». Истцом в нём выступает минтранс Краснодарского края.

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