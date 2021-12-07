Киев, , 02:58 — REGNUM «Красный» уровень эпидемической опасности отменяется с 7 декабря в Киеве и восьми областях Украины, 6 декабря сообщил в своем телеграм-канале министр украинского правительства Олег Немчинов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Помимо столицы страны, указанный режим перестает действовать в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

«Красный» уровень является высшим уровнем опасности по коронавирусу на Украине. Он предполагает введение ограничений на работу общественного транспорта, предприятий общепита, торговых центров и учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря минздрав Украины объявил, что за сутки в стране выявили 4478 новых случаев заражения коронавирусом.

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