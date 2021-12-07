Москва, , 07:20 — REGNUM В период с 9 по 11 декабря в Москве состоится четвертая и заключительная в 2021 году акция «День без турникетов». Об этом 7 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Светофор

Суть мероприятия сводится к тому, что жители столицы могут свободно прийти на то или иное участвующее в акции предприятие, чтобы изучить работу той или иной сферы изнутри. В этот раз в «Дне без турникетов» участвуют 80 организаций, среди которых 10 новых.

«С начала года в проекте приняли участие более 55 тысяч человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн и офлайн форматах. С 9 по 11 декабря горожане смогут посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек», — сообщила Сергунина.

Среди новых партнеров проекта присутствует компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители смогут увидеть, как производят светофоры, изготавливают дорожные знаки и каким образом на них наносят изображения. Также гостям покажут образцы современных импульсных дорожных знаков, знаки с внутренней подсветкой, светофоры, которые заряжаются от солнечной батареи.