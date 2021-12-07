Хьюстон, США, , 02:56 — REGNUM Глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер считает, что быстрый отказ от нефти может спровоцировать рост инфляции во всём мире и социальные волнения. Об этом он сказал 6 декабря на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне.

Aramco — крупнейшая государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudiaramco.com

По словам Хассана ан-Насера, предположение о том, что мир может быстро отказаться от нефти, является ошибочным и сопряжено со многими рисками.

«Но признать эту реальность будет намного проще, чем иметь дело с энергетической небезопасностью, безудержной инфляцией и социальными беспорядками», — цитирует газета Financial Times спикера.

Глава Saudi Aramco отметил также, что начавшийся хаотичный энергопереход и крайне нереалистичные сценарии развития энергетики привели к тому, что цены на топливо стали «недопустимо высокими», а глобальная коалиция за чистые нулевые выбросы начала рушиться.

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