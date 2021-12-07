Лондон, , 02:54 — REGNUM Возобновление переговоров между Россией и Украиной в нормандском формате считают необходимым лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств Великобритании, Италии, США, и Германии (формат «НАТО Квинт»). Лидеры США и стран Европы обсудили напряжённость, возникшую между Россией и Украиной и подтвердили намерение защищать целостность и суверенитет Украины.

Все участники переговоров согласились с необходимостью возобновления переговоров России и Украины под эгидой Франции и Германии в рамках «нормандской группы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, если Киев не будет следовать Минским договорённостям, то «её надо заставлять». Именно для этих целей и был создан нормандский формат, однако, по словам главы МИД РФ, Париж и Берлин «манкируют своими обязательствами».

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