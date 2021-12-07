7 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Граждане Сербии выходят на уличные акции протеста невзирая на то, кто стоит за их организацией. Такова степень накала недовольства в обществе, и экология в данном случае лишь капля в переполненной чаше.

Татьяна Стоянович, , 07:16 — REGNUM Экологические проблемы в Сербии спровоцировали новый политический кризис. В парламенте страны недавно был принят закон об экспроприации, который разрешает государству изъять у граждан любую собственность, если она является объектом национального интереса. Граждане считают, что этот закон был принят для того, чтобы австралийско-британская корпорация «Рио Тинто» могла освободить целый регион на западе страны от его жителей и открыть там литиевый рудник. Поэтому 27 ноября в нескольких городах Сербии прошли протестные акции под экологическими лозунгами. Вторая, еще более масштабная волна протестов поднялась 4 декабря.

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

Кто стоит за экологическими протестами в Сербии и каков их политический потенциал, ИА REGNUM рассказывает сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

В Сербии экологические движения уже второй раз организуют демонстрации против открытия литиевого рудника на западе страны. Акции протеста проходят в 30 городах. Мы видим, что сценарий этих протестов немного напоминает то, что происходило в октябре 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич. Кто стоит за экологическими протестами в Сербии?

Кто бы сегодня ни позвал граждан Сербии на демонстрации, они бы отозвались. Дело в том, что в стране накопилось много проблем, а два недавних решения властей послужили триггером. Первый момент — это новый закон о референдуме, в соответствии с которым для успеха народного волеизъявления уже не будет нужно, чтобы в нем приняло участие более 50% от общего числа избирателей, внесенных в избирательный список. Теперь буквально один человек может выйти на голосование и референдум будет считаться состоявшимся.

Второй момент — это закон об экспроприации, который намерен подписать президент Сербии Александр Вучич. Этим документом фактически отменяется право на частную собственность, так как любая корпорация может показать пальцем на ваш дом или ваш участок земли, государство провозгласит это объектом национального интереса, и у вас их отнимут. Государство обеспечит нашим западным колонизаторам все удобства, лишь бы они пошевелили пальчиком. Здесь речь идет буквально об антиколониальной борьбе.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik.rs

Могут ли экологические вопросы мобилизовать сербское общество до такой степени, чтобы это вылилось в массовые и продолжительные протесты?

Вучич превращает Сербию в африканскую колонию, ведет себя как когда-то диктатор Мобуту Сесе Секо в Конго, который для того, чтобы обеспечить международную поддержку своей деспотической модели правления, раздавал ресурсы западным государствам. Транснациональная компания «Рио Тинто», которая планирует эксплуатировать литий в Сербии, славится тем, что она уничтожает природу и археологические памятники по всему миру, и тем, что она готова выделять большие деньги на подкуп политиков во имя будущей прибыли. Ранее эта компания уже спровоцировала гражданскую войну в Папуа-Новой Гвинее.

Интересно то, что в эксплуатации лития в Сербии в Европе заинтересована прежде всего Германия. Во время последнего своего визита в Белград экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что она уважает Вучича за то, что он выполняет свои обещания, и добавила — как важно, чтобы в Сербии добывали литий. Конечно, этого металла намного больше в самой Германии, но им и в голову не приходит добывать его у себя дома, они дорожат своей зеленой повесткой, что не мешает им экологически уничтожать Сербию.

Ангела Меркель и Александр Вучич © Председништво Србије. Димитрије Голл

Как вы прокомментируете содержание документа, который был опубликован в сербской прессе как доказательство того, что фонд Рокфеллера выделил $25 000 на финансирование организации «Давай — Меняй», организовавшей протесты 27 ноября в Белграде, Шабаце и еще нескольких городах?

Надо сказать, что протесты довольно разнородные по составу участников. Здесь есть люди, которые придерживаются абсолютно противоположных идеологических взглядов. Эти протесты мобилизовали многих граждан, которые вообще не голосуют на выборах и не интересуются политикой. Это произошло потому, что был затронут уже вопрос выживания. Наша страна в экологическом смысле уже почти уничтожена. У нас работают китайские фабрики, которые дают людям работу, и это хорошо. Плохо то, что эти производства пагубно влияют на окружающую среду.

Что касается компании «Рио Тинто», здесь все еще намного хуже, так как она пытается полностью уничтожить экологически чистый район Сербии, расселив его жителей. При этом Вучич подписывает закон об экспроприации, которым отменяется право на частную собственность, для того чтобы обеспечить компании «Рио Тинто» законные основания для ее действий.

Нельзя допустить того, чтобы сербские власти осуществили эти планы, так как Сербии после этого уже не будет. Люди будут эмигрировать еще больше. А что касается аналогий со Слободаном Милошевичем, то Запад никогда не смог бы отстранить его от власти, если бы он сам не допустил некоторые ошибки, в том числе предательство Республики Сербской Краины в 1995 году. Так что это вопрос прежде всего для самого Вучича, а гражданам Сербии все равно, лишь бы остановилось полное уничтожение страны и соскальзывание в диктатуру северокорейского типа.

Слободан Милошевич U.S. Air Force

Тем не менее, если за демонстрациями действительно стоит Запад, насколько реально ожидать, что в результате этих акций к власти придут те силы, которые будут считаться с сербскими национальными интересами?

У нас в Сербии уже есть прозападное правительство. Режим Вучича — это гибридный режим, который собрал воедино все идеологии, но в то же время никакой конкретной идеологии у него нет. Среди депутатов Сербской прогрессивной партии Вучича вы найдете и самых ярых приверженцев НАТО, и убежденных русофилов, и друзей Китая, и самых активных защитников ЛГБТ-сообщества, консерваторов — что душе угодно. Так что его не сможет свергнуть какая-то партия с конкретно обозначенной идеологией — это должен быть общий бунт граждан с одной целью. А эта цель — вернуть в политическую жизнь такие условия, при которых можно будет говорить об идеологической борьбе.

Невозможно победить Сербскую прогрессивную партию на выборах, так как там, как в казино, все уже заранее подстроено. Криминал пробрался в государственные структуры до такой степени, что это можно сравнить только с Латинской Америкой. Это тоже проблема, так как Запад использует криминальные аферы для того, чтобы шантажировать сербские власти при любом удобном случае.

Работы на руднике компании «Рио Тинто» (сс) Hermann Luyken

Что касается самого проекта «Рио Тинто», Вучич недавно представил общественности документы, которые доказывают, что переговоры по поводу эксплуатации лития в Сербии вели и предыдущие власти во главе с Борисом Тадичем. Обязывают ли Вучича договоры, которые ранее подписали демократы?

Его никаким образом не обязывают документы, подписанные предыдущими властями, его обязывает конституция Сербии, которую он постоянно нарушает. Буквально сейчас происходит аннексия Косово и Метохии со стороны Албании. Власти на это никак не реагируют.

Вучич говорит о каких-то письмах о намерениях, которые подписали демократы во главе с Тадичем. Но какое тут может быть деление на патриотов и западников, если мы знаем, что весь Запад единодушно выступает за то, чтобы литий добывался в Сербии? Наверное, для того чтобы в Швеции все могли кататься на электромобилях. Речь идет о колониализме, при котором граждане Сербии будут рабами в собственной стране и к тому же еще должны будут жить на свалке.