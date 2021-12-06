Калгари, Канада, 7 декабря, 2021, 02:51 — ИА Регнум. В провинции Альберта, расположенной на юго-западе Канады, с рельсов сошли 39 товарных вагонов. Об этом 6 декабря сообщает телеканал CBC.

Александр Латышов ИА Красная Весна Цистерны

По его данным, авария с принадлежащим компании Canadian Pacific Railway железнодорожным составом произошла в юго-восточной части провинции, вблизи населённого пункта Энсайн. Отмечается, что ранее в нескольких сошедших с рельсов цистернах перевозились опасные вещества, в числе которых аммиак и пропан.

Пострадавших при инциденте нет, также не обнаружено каких-либо утечек опасных веществ. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Сакатекас, расположенном в центральной части Мексики, сошёл с рельсов грузовой состав из 13 вагонов и двух локомотивов.