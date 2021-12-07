Минск, , 02:40 — REGNUM «Прокуратура Гродненской области при мониторинге информации в сети Интернет установила факт распространения в публичных деструктивных Telegram-каналах информации о частной жизни, а также персональных данных прокурорского работника в связи с выполнением им служебных обязанностей», — сообщает генеральная прокуратура Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По факту разглашения персональных данных прокуратура возбудила уголовное дело, квалифицировав деяния неназванного лица по ч.3 ст.203−1 Уголовного кодекса республики. Предварительное расследование уголовного дела прокурором поручено областному управлению СК.

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Напомним, накануне и во время белорусской президентской кампании 2020 года, а также после неё подконтрольные спецслужбам Белоруссии телеграм-каналы активно публиковали информацию о частной жизни оппозиционных политиков, общественных деятелей, блогеров и журналистов. Через такие «сливы» публиковались материалы уголовных и административных дел, извлечения из баз данных различных госструктур, материалы оперативно-розыскной деятельности — в том числе тайной «прослушки». Ни одного уголовного дела по таким фактам в Белоруссии возбуждено не было.

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